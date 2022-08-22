وفاة الطفلة جنى ليرتفع عدد ضحايا ميكروباص بهنباي بالشرقية لـ9 من أسرة واحدة

توفيت الطفله جني شريف الشحات مندور، أحد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية، قبل أسبوع، ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 من أسرة واحدة.

كانت اتشحت قرية بهنباي بالسواد، حزنا علي وفاة 8 من اسره واحده اثر إنقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية كانوا في طريقهم لقضاء يوم مصيف بمدينة فايد .

كان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، قدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين ، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأجرى محافظ الشرقية إتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية للإطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي الحادث ، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

كما كلف المحافظ عيد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للقرار الوزاري المنظم للإغاثه ، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 9264ر. ه. ج مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ب14سيارة إسعاف إلى مكان الحادث واسفر الحادث عن مصرع كلا من بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية ومصطفى السيد سعدة 45 عاما وأصالة عصام السيد 20 عاما تقيم والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام ومحمد فاروق السيد 42 عاما وعصام فاروق السيد 50 عاما وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

وأصيب جراء الحادث كلا من الطفل زين محمود مصطفي 4 سنوات، وآلاء عصام فاروق 28 عاما، ومني سعيد السيد 34 عاما، ونورهان عصام فاروق 13 عاما، ومحمد صلاح السيد 25 عاما، وعصام محمد فاروق 11 عاما، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17 عاما، وأحمد محمد فاروق 15 عاما، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عاما، وجنا هشام محمد 10 أعوام، وجنا شريف الشحات 12 عاما، وجميعهم مقيمين في بنهباي بمحافظة الشرقية، ومحمد الشريف الشحات 10 أعوام، ومقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة.