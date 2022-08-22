اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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وسط صراعات توازن دولية.. كوريا الجنوبية والصين تحتفلان بالذكرى الـ30 للعلاقات الثنائية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:31 م
وسط صراعات توازن دولية.. كوريا الجنوبية والصين تحتفلان بالذكرى الـ30 للعلاقات الثنائية الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك
سول (أ ش أ)

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تحتفل كوريا الجنوبية والصين بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية خلال هذا الأسبوع، والتى تأتى فى الوقت الذى تواجه فيه إدارة الرئيس الكورى يون سيوك-يول، عملية توازن دقيقة بين الولايات المتحدة والصين وسط تنافس شديد بين القوتين الرئيسيتين.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، الاثنين، إن "الاحتفال بالذكرى يعد إظهارا واضحا لالتزام البلدين بالحفاظ على العلاقات الوثيفة بينهما".

ومن المقرر أن تستضيف السفارة الصينية بكوريا اليوم حفل استقبال للاحتفال بالذكرى السنوية، بحضور رئيس الجمعية الوطنية كيم جين-بيو، ووزير الوحدة الكورى كوون يونج-سيه، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

 


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