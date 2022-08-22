وزير القوى العاملة يوجه بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

كتبت ــ آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عملية توثيق عقود العاملين بالخارج، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر إلى الخارج، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة .

وجه الوزير بسرعة افتتاح "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم.

كما وجه وزير القوى العاملة خلال جولته، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات .