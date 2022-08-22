وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات التعليمية والبحثية

كتب زكى القاضى

شهد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة وهى " قطاع التدريب " و " مركز التميز العلمى والتكنولوجى " و " الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة " و " جامعة المستقبل " بهدف التعاون بين كافة الأطراف فى مجالات التعليم والدراسات العليا والبحث العلمى والتدريب، وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور رئيس جامعة المستقبل.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس عصام عبد المعوض عدلى رئيس قطاع التدريب، والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، والدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومن جانب جامعة المستقبل الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس الجامعة .

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مجالات عمل البروتوكول بين كافة الأطراف ستقوم على التعاون فى مجالات ( دراسة إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس، التعاون فى مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الأفكار وإجراء مشاريع التخرج للطلاب وتبنى الأفكار المبتكرة والعمل على ربطها بالصناعة والمجتمع المدنى، التعاون فى الدراسات العليا، التعاون فى الإستعانة بالخبرات الأكاديمية لإنجاز الإستشارات الهندسية والمشاروعات القومية، التعاون فى إقامة ملتقى للتوظيف من خلال إقامة يوم مشترك سنوياً بين خريجى الجهات التعليمية لمختلف الأطراف، التعاون على تبادل الخبرات البحثية والعلمية وأيضاً العمل على تفعيل الأبحاث العلمية التى تساهم فى حل المشكلات البيئية، التعاون فى توريد وتجهيز المعامل المطلوبة فى حالة الحاجة لذلك، التعاون فى إقامة وتنفيذ ندوات وورش عمل مشتركة، الإشراف المشترك على الرسائل العلمية لمرحلتى الماجستير والدكتوراه )، كما اتفق جميع الأطراف على التعاون فى تنفيذ وتبادل الزيارات العلمية وكذلك إتاحة التدريب الصيفى للطلاب بجامعة المستقبل داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .

وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوى لتنمية وتدريب وتطوير الشباب، وذلك لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وكذلك حرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية الحديثة وتحويلها إلى واقع ملموس .

من جانبه أشار الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس جامعة " المستقبل " أن الجامعة قد تاسست عام 2006 وتسعى جامعة المستقبل بمصر جاهدة في توفير تعليم شامل وعالي الجودة يُجهز خريجى الجامعة ليكونوا قادة المستقبل ، وأشار " عباده " أن الجامعة تضم عدد 6 كليات معتمدة بالكامل من المجلس الأعلى للجامعات وهى ( كلية طب الفم والأسنان ، كلية العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية ، كلية الهندسة وتقنية المعلومات ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، كلية التجارة وإدارة الأعمال ، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات )، كما تتيح الجامعة لطلابها الحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا، وأعرب رئيس جامعة المستقبل عن سعادته بتفعيل التعاون مع عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه هذه الجهات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادار بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تزيد من فرص نجاح هذا التعاون .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تهتم إهتماماً شديداً بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر، وذلك من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة التي تمتلكهُا والتى تعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وكذلك تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.