وزير الأوقاف: نشر الإحباط والتشكيك أخطر ما يواجه المجتمع

كتب محمد أحمد طنطاوى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أخطر شيء فى المجتمع هو الإحباط، والبعض يحاول التشكيك فى كل شئ من أجل نشر اليأس والإحباط فى نفوس الناس، مؤكدًا على أهمية وسائل التعلم التقليدية ودورها فى نشر. العلم والثقافة، قائلا : الكتاب يظل وسيلة مهمة جدا من وسائل بناء الثقافة والفكر".

وأشار الوزير خلال منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية، إلى أن مواجهة التسيب الأخلاقى بنفس درجة مواجهة التطرف الدينى، لافتا إلى أن التطرف يمينا أو يسارا غير مطلوب، وليس فى صالح المجتمع، لذلك تحرص وزارة الأوقاف على تعليم الدين الوسطى السليم ومبادئ الفطرة الإنسانية السليمة التى تميز الخير والشر بتلقائية.

ويناقش المؤتمر فى جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتى، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام فى تشكيل الوعى الاجتماعى، ودور الثقافة فى بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.