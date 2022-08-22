وزارة التموين توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات

كتب مدحت وهبة

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة اليوم الاثنين عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتتضمن المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.

وعلى مدار الفترة الماضية حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى على التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية من خلال جذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية، بما ينعكس على تقليل تداول حلقات السلع الغذائية، وتوفير المنتجات فى مختلف المحافظات، بجانب توفير مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أطلقت هذا العام النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر "يتضمن الفرص الاستثمارية الجديدة فى العام الجاري، وكذلك آليات العمل فى المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية بهدف زيادة مخزون السلع الأساسية.