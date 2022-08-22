هنا غنى عبد الحليم وأم كلثوم.. مسرح وسينما "الهمبرا" عمره 122 سنة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة من أمام مبنى سينما الهمبرا بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، والتي تعد من أحد أدوار العرض للمسرح والسينما على أرض عروس البحر المتوسط الإسكندرية، منذ 122 سنة .

سينما ومسرح الهمبرا، تم إنشاؤها في محافظة الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل عام 1900م، كانت منطقة محطة الرمل أكبر منطقة للتنزه في المحافظة، ويوجد بها عدد كبير من المحلات التجارية، ويرجع تسميتها بذلك الاسم "الهمبرا" نسبة إلى مسرح الهمبرا في لندن، والذي شيد بانجلترا في عام 1854 م ، وبعد إنشاء الهمبرا كانت دور عرض مسرحا فقط حتى عام 1928 تحولت مسرحا وسينما، وكانت تعرض بها مسرحيات وافلام.

تعد سينما ومسرح الهمبرا، شعاعا للفن على أرض الإسكندرية، حيث عرض عليها مسرحية مجنون ليلى للشاعر أحمد شوقي، وعرض بها أول فيلم أجنبي ناطق بالعربية ابنة نيتك وكولي، وغنى عبد الحليم حافظ على مسرحها أغنية بلدي في 64 وأغنية أنا كل ماقول التوبة في أبريل عام 66، وكانت شاهدا على حفلات أم كلثوم في الخمسينيات، وفريد الأطرش ونجاة، ومحرم فؤاد، محمد رشدي، واستضافة حفلات أضواء المدينة .

وفي أواخر الثمانينات، كانت تعرض الأفلام الأجنبية وتميزت على مستوى المحافظة، في عرض الأفلام الهندية، وكانت أول وأكبر سينما ومسرح في الإسكندرية، تحوي بداخلها ذكريات، ومطربى الفن الجميل منذ سنوات طويلة .

وشهدت سينما الهمبرا ، أول دور عرض الأفلام الأجنبية الناطقة بالعربية، وتم الغناء عليها " وانا كل ماقول التوبة " و" بلدي " و " حبيبها " من أشهر أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ، التي تغني بها على مسرح سينما الهمبرا في الستينيات كل يوم جمعة ، وكذلك حفلات كوكب الشرق أم كلثوم ، وأول عرض لفيلم أجنبي ناطق بالعربية على شاشاتها ، وكانت تعرض الأفلام الأجنبية بسعر 50 قرش فقط ، حتى تم إغلاقها نهائيا في أواخر عام 1986



المبنى التاريخي







المبنى التاريخي







مسرح وسينما الهمبرا عمره 122 سنة







مسرح وسينما الهمبرا مبنى عمره 122 سنة بالإسكندرية







مسرح وسينما الهمبرا







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