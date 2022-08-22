نيابة سوهاج تجدد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما

أمرت النيابة الكلية شمال سوهاج اليوم الإثنين، بتجديد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.
كانت نيابة شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين بدائرتى طما والمراغة، تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات .
حبس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة الكلية شمال سوهاج اليوم الإثنين، بتجديد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.
الموضوعات المتعلقة
نيابة سوهاج تقرر دفن جثث الضحايا انهيار عقار بقرية ونينة وتشكيل لجنة للتحقيقالخميس، 24 سبتمبر 2020 03:17 م
نيابة سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما لانضمامهما لجماعة ارهابيةالأربعاء، 23 سبتمبر 2020 04:53 م
نيابة سوهاج تقرر حبس 4 متهمين لإدارتهم مقاهى وقت الحظرالأربعاء، 27 مايو 2020 01:54 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة