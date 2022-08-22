اليوم السابع
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نيابة سوهاج تجدد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:59 م
نيابة سوهاج تجدد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما حبس
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت النيابة الكلية شمال سوهاج اليوم الإثنين، بتجديد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 كانت نيابة شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين بدائرتى طما والمراغة، تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام  والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات  .

 




 


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