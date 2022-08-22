اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ننشر نتيجة مباريات بطولة كأس مصر للجامعات فى اليوم الثالث

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:42 م
ننشر نتيجة مباريات بطولة كأس مصر للجامعات فى اليوم الثالث جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت لجنة التحكيم فى بطولة كاس مصر للجامعات والمعاهد العليا نتيجة مباريات اليوم الثالث للبطولة بفوز جامعة المنوفية على جامعة الفيوم 3/1 وتعادل جامعة القاهرة مع جامعة قناة السويس 0/0.

 

وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا لكرة القدم، التى تُقام برعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويُنظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بملعب كلية التربية الرياضية بنين بأبوقير.

 

الجدير بالذكر أن البطولة تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجارى، بمشاركة 15 جامعة مصرية وهم (جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة بنى سويف، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، التعليم العالي) بمشاركة 288 طالبًا.


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