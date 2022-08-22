نتائج مباريات اليوم الثانى من بطولة كأس مصر للجامعات

أعلنت لجنة التحكيم فى بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا الذى تنظمه جامعة الإسكندرية فى الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجارى.

وفازت جامعة المنوفية على جامعة قناة السويس 2/0، وفازت جامعة الزقازيق على جامعة مدينة السادات 2/1، وفوز جامعة بنها على جامعة طنطا 3/1 وسجل الاهداف الزقازيق الهدف الاول الطالب أحمد هانى، الهدف الثانى الطالب عبدالرحمن وائل، وفى جامعة السادات سجل الهدف الاول عبدالله على هلال.

وكان قد افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بطولة كاس مصر الجامعات والمعاهد التى تنظمها جامعة الإسكندرية بمشاركة 15 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات.