ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح قادمة من روسيا

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط اليوم 8 سفن متنوعة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، منها السفينة "1 – EMMAKRIS" و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية و التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21164 طن تشمل : 6511 طن اسمنت و 5200 طن يوريا و 650 طن رمل و 8803 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53693 طن تشمل : 17324 طن ذرة و 15753 طن قمح و 4500 طن أرز و 857 طن خشب زان و 40 طن جرارات و 10610 طن حديد و 3234 طن خردة و 11677 راس ماشية و أغنام بإجمالي وزن 1375 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1385 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72786 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183777 طنا.



كما غادر الميناء أيضا قطار بحمولة إجمالية 1288 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4144 شاحنة.