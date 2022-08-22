اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:00 م
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مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تعديل مواعيد الضخ ببعض مناطق الغردقة لحدوث عطل مفاجئ

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:28 م
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تعديل مواعيد الضخ ببعض مناطق الغردقة لحدوث عطل مفاجئ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق مدينة الغردقة نظرا لحدوث عطل مفاجئ وانقطاع التيار الكهربي عن محطة اليسر لتحلية المياه .

واكدت الشركة في بيان لها أن سيتم تعديل ضخ مناطق الهلال وحفر الباطن والتقوي لتكون يومي الأحد والاربعاء، وكذلك مناطق اللؤلؤة والفيروز والأمير طلال، ومبارك 11 و12 و13 و14،  والجوهرة والانتر ومجاويش وطريق القرى وسينزو ومبارك 6 سيتم الضخ فيها يومي الخميس والاثنين .

كما تم تعديل مواعيد الضخ مناطق بلوكات الاحياء، ومبارك 7 وكلية التربية والكوثر الي يومي الجمعة والثلاثاء، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه اليسر بالغردقة .




 


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