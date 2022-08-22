مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تعديل مواعيد الضخ ببعض مناطق الغردقة لحدوث عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق مدينة الغردقة نظرا لحدوث عطل مفاجئ وانقطاع التيار الكهربي عن محطة اليسر لتحلية المياه .
واكدت الشركة في بيان لها أن سيتم تعديل ضخ مناطق الهلال وحفر الباطن والتقوي لتكون يومي الأحد والاربعاء، وكذلك مناطق اللؤلؤة والفيروز والأمير طلال، ومبارك 11 و12 و13 و14، والجوهرة والانتر ومجاويش وطريق القرى وسينزو ومبارك 6 سيتم الضخ فيها يومي الخميس والاثنين .
كما تم تعديل مواعيد الضخ مناطق بلوكات الاحياء، ومبارك 7 وكلية التربية والكوثر الي يومي الجمعة والثلاثاء، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه اليسر بالغردقة .
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تعديل مواعيد الضخ ببعض مناطق الغردقة لحدوث عطل مفاجئالإثنين، 22 أغسطس 2022 12:28 م
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق مدينة الغردقة نظرا لحدوث عطل مفاجئ وانقطاع التيار الكهربي عن محطة اليسر لتحلية المياه .
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