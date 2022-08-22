منظمة أممية: مقتل وإصابة ما لا يقل عن 942 طفلا في أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أكد تقرير نشره مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " إن ما لا يقل عن 16٪ من الأطفال الذين تأكد مقتلهم في أوكرانيا منذ تصاعد الحرب قبل ستة أشهر كانوا دون سن الخامسة، وفقا منظمة إنقاذ الطفولة.

ولفت التقرير إلى أنه بين 24 فبراير و10 أغسطس ، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 942 طفلاً في أوكرانيا بمعدل خمسة أطفال كل يوم مع مقتل 356 طفلًا وإصابة 586 آخرين ، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي للضحايا من المرجح أن يكون أعلى بكثير من تلك التي تم التحقق منها حاليًا وأن الأعمار الدقيقة لجميع الضحايا من الأطفال ليست كلها معروفة وانه كانت معظم الإصابات من الأطفال التي تم التحقق منها نتيجة لاستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في المدن.

وأشار التقرير إلى أنه في مدينة خاركيف التي كانت مزدحمة في السابق ، ورد أن القصف المتواصل والقصف أدى إلى تدمير أكثر من 600 مبنى في الشهر الأول من الحرب ، وفقًا لمسؤولي المدينة ، بما في ذلك دور الحضانة والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.