مكونات في مطبخك تساعدك على إزالة الهالات السوداء.. منها الخيار

كتبت إيناس البنا

الهالات السوداء والدوائر المظلمة يمكن أن يكون نتيجة لعوامل مختلفة وليس فقط عدم النوم بشكل جيد، قد يكون أحد الأسباب، ومع ذلك، فهو ليس السبب الوحيد.

وفقا لموقع "webmd"، يمكن أن تحدث الهالات السوداء لفترة قصيرة ويمكن أن تستمر أيضًا لفترة طويلة، ومع ذلك ، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء يحاولون تغطيتها بمخفون لإخفائها.

العديد من المكونات المتوفرة في مطبخك ومنزلك والتي يمكن أن تساعدك في الهالات السوداء، ألقِ نظرة على بعض الطرق الطبيعية لإزالة الهالات السوداء.

الخيار:



ضعي شرائح من الخيار على عينيك والتي يمكن أن تساعدك في الهالات السوداء، يمتلك الخيار خصائص قابضة وهو أيضًا بارد في الطبيعة مما يساعد أيضًا على تقليل الانتفاخ.

عصير الطماطم وعصير الليمون:



الطماطم بالفعل لها فوائد عديدة للبشرة، يمكن أن يساعد أيضًا في الهالات السوداء، اخلطي عصير الطماطم وعصير الليمون وضعيه تحت عينيك بقطعة قطن، اغسله بعد بضع دقائق ويمكن أن يظهر الاستخدام المنتظم نتائج فعالة.

أكياس الشاي الأخضر:



للشاي الأخضر خواص مضادة للالتهابات ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الهالات السوداء والانتفاخ، لاستخدام أكياس الشاي الأخضر ، احتفظ بكيس الشاي الأخضر المبلل في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم ضعه تحت عينيك للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

البطاطس:



البطاطس غنية بفيتامين سي الذي يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، يساعد الكولاجين الموجود في الجلد على تفتيح البشرة ويساعد أيضًا في الحفاظ عليها بصحة جيدة، ابشر بعض البطاطس واستخرج العصير منها، بعد ذلك، انقعي في قطعة قطن في العصير ثم ضعيها تحت عينيك، سيساعدك ذلك على التخلص من الهالات السوداء.