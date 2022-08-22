معرض عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر بمتحف تل بسطا

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "رحلة العائلة المقدسة"، تم افتتاح معرضًا أثريًا مؤقتًا بمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الهيئه الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.

وقال إبراهيم علي مدير عام متحف تل بسطا، أن المعرض سوف يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأنه يضم ١٠ قطع أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، عبارة عن أربعة مخطوطات من العهد القديم ‏والجديد من أسفار النبي موسى باللغة العربية، ومخطوط عجائب السيد المسيح منذ الطفولة، وست أيقونات نادرة منها أيقونة الميلاد للسيد المسيح وبجانبه السيدة العذراء مريم، مضيفًا أن المعرض يضم أيضا 24 عملة كانت قد أصدرتها مصلحة سك العملة ‏عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.‏

وعلى هامش المعرض تم تنظيم محاضرة عن فن الأيقونات عبر تاريخ الفن القبطي، وعدد من ورش الرسم بالفحم لأيقونات المعرض، وتلوين للأطفال.