وقال مسؤول محلى فى محافظة عمران الزراعية بشمال البلاد، حسبما أوردت قناة اليمن الإخبارية الاثنين، إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة تسببت في مقتل 6 نساء وجرح نحو 19 أخريات.

من جانبه، قالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غربي اليمن، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون مساء أمس بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية وسكان أن 5 منازل في منطقة حدة غليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية، وطمر بعضها بمئات الأطنان من الحصى والأحجار.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة و أمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان وغمرت كثيرا من مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.