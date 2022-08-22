مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بالمنشية في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، واقعة سقوط فتاة من الطابق السابع، أثناء تواجدها فى شرفة منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياه على الفور.

البداية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها من الطابق السابع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ بشارع إصطاسي برفقة سيارة الإسعاف؛ وبالمعاينة الأولية تبين سقوط الفتاة 18عامًا، ووجود جثه وبها كسور وجروح متعددة بالجسم ,وتم نقلها الي أحدي المستشفيات للعلاج ولاكنها فارقت الحياة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الجثمان بعد سماع شهود الواقعة .