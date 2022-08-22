مصرع طفل صعقا بالكهرباء من "الكاتيل" في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء في قرية مطرطارس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء من "الكاتيل"، أثناء إعداد كوب من الشاي.



وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى محمد شعبان، صعقاً بالكهرباء من "الكاتيل"، أثناء إعداده كوباً من شاي بدلاً من والدته، لإراحتها قليلاً من الأعمال المنزلية، بسبب ماس كهربائي.



وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







