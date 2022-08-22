مصرع طفل أسفل عجلات لودر في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات لودر، أثناء اللهو بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى بقوص.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل أسفل عجلات لودر، أثناء اللهو أمام منزله بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وبعد الانتقال والفحص، تبين مصرع أحمد هابيل 6 أعوام، من قرية الحراجية بقوص.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.
جثة - أرشيفية
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لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات لودر، أثناء اللهو بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى بقوص.
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