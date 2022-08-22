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مصرع ربة منزل وطفليها إثر انهيار عقار بحدائق القبة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:52 ص
مصرع ربة منزل وطفليها إثر انهيار عقار بحدائق القبة انهيار عقار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت ربة منزل وطفلين مصرعهم وأصيب زوجها إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة أبو حشيش بمنطقة حدائق القبة وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثث المتوفين و نقلوا الى المستشفى ، فيما تم استخراج الأب مصاب ونقل لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الدمرداش، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بالأوناش واللوادر لرفع ركام العقار وتبين وجود أسرة أسفل المنزل وبتكثيف الجهود تم استخراج ربة منزل وطفليها متوفين والأب مصاب ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم رفع الركام بالكامل بواسطة اللودار، وتجرى محافظة القاهرة معاينة للمنازل المجاورة بعد تشكيل لجنة هندسية بمعرفة الحى منعا لحدوث اى انهيارات آخرى بالمنطقة.
 
 
 
 

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