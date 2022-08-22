مدير فرع التأمين الصحى بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، زيارة تفقدية داخل مستشفى حميات الأقصر، رافقه خلالها عدد من مديري الإدارات بالفرع، وذلك في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وتحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب.

وكان في استقبال قيادات التأمين الصحى الشامل، الدكتور محمد الرملي مدير المستشفي، ولفيف من الأطباء داخل المستشفى وتناولت الزيارة أوجه التعاون المشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل، ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، وآلية تقديم الخدمات لمنتفعى التأمين الصحي الشامل التي تقدمها المستشفى بأقسامها المختلفة، وكذلك آلية تسوية المطالبات المالية.

كما شملت الزيارة تفقد مركز الفيروسات الكبدية ومعمل التحاليل وقسم الأشعة ووحدة العناية المركزة، وكذلك أعمال الإنشاءات لمبنى سكن الأطباء والتمريض والعيادات الخارجية، وأشاد الدكتور محمود عبد الوهاب خلال جولته التفقدية بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى في تقديم الخدمات، حيث أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على تقديم خدمة جيدة للمنتفعين بالجهات المتعاقدة ومقدمي الخدمة.

وفى نفس السياق تعاقدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر، وتحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث قام وفد من هيئة التأمين الصحى بزيارة لمستشفى الحميات، ضمن كل من الدكتور محمد محمود سليمان مدير إدارة التعاقدات بالفرع، ومحاسن جمعة مسئول إدارة التعاقدات، والدكتور محمد صديق مسئول إدارة الالتزام والمتابعة بإدارة شئون مقدمي الخدمة.

وتقابل الوفد مع الد محمد محمد الرملى مدير المستشفى، وقيادات المستشفى، وتفقد الوفد أقسام المستشفى لمعرفة مدى تطويرها وقدرتها على تلبية إحتياجات منتفعى التأمين الصحى الشامل، وأثنى الوفد على قسم العناية المركزة الجديد وتجهيزاته المتطورة، وكذلك قسم الفيروسات الكبدية، ومعمل مستشفى الحميات، ورحب الدكتور محمد الرملى بالتعاقد وأبدى إستعداد المستشفى لتقديم خدماتها وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة.



جولة قيادات التامين الصحى بمستشفى الحميات



مدير فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات