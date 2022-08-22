وذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية الاثنين، أن شرطة العاصمة مانيلا تنشر 500 شرطى لتأمين بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة فيليب إينيس، إن الشرطة مستعدة لتأمين 250 مدرسة حكومية وخاصة في المدينة.

جدير بالذكر أن الفلبين هي واحدة من أحدث الدول في العالم التي تستأنف الدراسة بدوام كامل وحضوريا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد.

وكثفت الحكومة في الفلبين، قبل إعادة فتح المدارس، حملة التطعيم ضد "كورونا"، وقالت إنها ستجعل وسائل النقل العام مجانية لجميع الطلاب حتى نهاية العام الدراسي.