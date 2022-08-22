مانيلا (أ ش أ)

فتحت المدارس فى الفلبين أبوابها مجددا أمام ملايين الأطفال، بمناسبة بدء العام الدراسى، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يعد إعادة فتح المؤسسات التعليمية للكثيرين علامة على التعافى منذ بداية الجائحة.

وذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية الاثنين، أن شرطة العاصمة مانيلا تنشر 500 شرطى لتأمين بدء العام الدراسي الجديد. وقال المتحدث باسم شرطة المدينة فيليب إينيس، إن الشرطة مستعدة لتأمين 250 مدرسة حكومية وخاصة في المدينة. جدير بالذكر أن الفلبين هي واحدة من أحدث الدول في العالم التي تستأنف الدراسة بدوام كامل وحضوريا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد. وكثفت الحكومة في الفلبين، قبل إعادة فتح المدارس، حملة التطعيم ضد "كورونا"، وقالت إنها ستجعل وسائل النقل العام مجانية لجميع الطلاب حتى نهاية العام الدراسي.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلبينية الاثنين، أنه تم تسجيل تراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 15% خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.



وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الجاري، سجلت البلاد 23 ألفا و883 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل في المتوسط 3412 حالة في اليوم، مشيرة إلى أن إجمالي 811 أو 9.7% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون في المستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.



يشار إلى أنه تم تطعيم نحو 72.3 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، منهم 17.4 مليون حصلوا على جرعات معززة.