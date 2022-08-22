اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إقامة "مول" على 11 فدانا يوفر 10 آلاف فرصة عمل أمام الجامعة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:32 ص
محافظ كفر الشيخ: إقامة "مول" على 11 فدانا يوفر 10 آلاف فرصة عمل أمام الجامعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة منطقة لوجستيه تضم "مول كبير"، على مساحة 11 فدانا و20 قيراطا، بمدينة كفر الشيخ، أمام بوابة الجامعة الرئيسية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم طرح المنطقة اللوجستيه، بالشراكة مع وزارة التموين، لإنشاء مول تجاري بمحافظة كفر الشيخ، ورست على إحدى الشركات، مشيرا إلى أن المنطقة ستوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفر كافة الخدمات التي يحتاجها أهالي كفر الشيخ التي تغنيهم عن الذهاب للمحافظات المجاورة، وترفع من قيمة المنطقة المحيطة بشكل كبير، ما يضاعف القيمة الاستثمارية والعوائد المستقبلية.

 

 



 

 


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