محافظ قنا يخفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى الجديد

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 244 درجة إلى 240 درجة للعام الدراسى 2022 / 2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم النزول بالحد الادني للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات الي 236 درجة، المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات إلي 221 درجة، المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلي 196 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية إلي 165 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين إلي 145 درجة، فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات إلي 140 درجة.

وأضاف الداودي، أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلي 197 درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات الي 170 درجة.