محافظ سوهاج: إنشاء 214 مدرسة جديدة بتكلفة تخطت مليار جنيه خلال 3 سنوات.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 214 مدرسة، وفرت 2920 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و 148 مليون و 900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019م وحتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .



ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن السنة المالية يوليو 2019م شهدت الانتهاء من 56 مدرسة، ما بين إنشاء جديد، وتوسعة، وفرت 863 فصل دراسي، بتكلفة 337 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مدرسة خلال السنة المالية يوليو 2020م، بتكلفة 263.4 مليون جنيه، وفرت عدد 685 فصل دراسي، وخلال السنة المالية يوليو 2021م، تم الانتهاء من 98 مدرسة، بتكلفة 501.2 مليون جنيه، وفرت 1253 فصل دراسي، وفي يوليو 2022م، تم الانتهاء من 7 مدارس بتكلفة 47.3 مليون جنيه، وفرت 119 فصل دراسي .







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