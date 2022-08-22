محافظ دمياط: متابعة دورية لضوابط خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الإثنين، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأصدرت المحافظ عددا من التوجيهات والتى جاءت حول الالتزام بضوابط خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أكدت على ضرورة غلق الإضاءة بالمصالح الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية و خفض الانارة بالشوارع بما لايعيق مستوى الرؤية بها، مؤكدة أيضا على متابعة التزام المحال بخفض الانارة على واجهاتها وعدم خفض درجة حرارة المكيفات عن 25 درجة مئوية وكذلك الالتزام بالمواعيد الصيفية للفتح والغلق .

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة منال عوض على نجاح جهود المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن لتحقيق خطوات كبيرة بمنظومة المتغيرات المكانية، مشددة على الوحدات المحلية بالتصدى لأى مخالفات للبناء فى المهد، مؤكدة على حصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وحصر الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بعمارات الإسكان الاقتصادى الصادر بشانها قرارات إزالة، تمهيدا لتسكينهم بوحدات بديلة .

وخلال الجلسة أيضًا،، تابعت " المحافظ " آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء و اطلعت على عرض قدمه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بشأن أعمال رفع الكفاءة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ،، وأيضا الجهود المبذولة بمنظومة النظافة و رفع الاشغالات وعدد من القطاعات الأخرى .

وفى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، استعرضت " المحافظ " محاور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها الحكومة المصرية فى إطار دورها الريادى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية ،، حيث دعت رؤساء القطاعات المختلفة للاعلان عن تلك المبادرة وحث الفئات المستهدفة وهى " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " على تقديم مشروعاتهم بما يتماشى مع المعايير المُعلن عنها والتى تتبلور فى آلية التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث وذلك على المنصة الخاصة بالمبادرة https://www.sgg.eg/#initiative فى موعد أقصاه 7 سبتمبر المقبل ،مشيرة إلى أنه وفى إطار المبادرة سيتم عقد مؤتمر موسع الشهر القادم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية واقليمية وعالمية، كما سيتم اختيار افضل 18 مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

وفى ختام الجلسة ،، وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير، جاء منها تخصيص قطعتين أرض بكفر سليمان والنواصرية بمركز كفر سعد لاقامة محطتى رفع صرف صحى وأخرى لاقامة موقف سيارات بالوسطانى وذلك ضمن مشروعات المبادرةالرئاسية " حياة كريمة"، وأخرى بكرم ورزوق بمركز فارسكور لاقامة محطة رفع صرف صحى ،و تخصيص قطعة أرض لإنشاء ملعب لذوى الهمم بكفر بسعد وكذلك الموافقة على اعتماد لوحات الكونتر الخاص بالمخططات التفصيلية لعدد 9 قرى بمحافظة دمياط ومدينة فارسكور وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية .