محافظ دمياط تعلن تخصيص بعض الأراضي لصالح مشروعات "حياة كريمة"

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخصيص قطعتين أرض بكفر سليمان والنواصرية بمركز كفر سعد لإقامة محطتى رفع صرف صحي وأخرى لإقامة موقف سيارات بقرية الوسطانى وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت محافظ دمياط أيضا، أنه تم تخصيص قطعة أخرى بكرم ورزوق التابع لمركز فارسكور وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي، إلي جانب البدء في تنفيذ إنشاء ملعب لذوى الهمم بمركز كفر بسعد.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة"، موضحة وجود العديد من المشروعات التي سيتم دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تنفيذها.