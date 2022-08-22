محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير سيراليون في إطار التنسيق لاستضافة مؤتمر المناخ

جنوب سيناء - محمد حسين

واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءاته لسفراء الدول المختلفة للتنسيق لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ والوقوف على استعدادات المدينة لوفود تلك الدول، حيث التقى المحافظ السفير "صادق سيلا" سفير سيراليون بجمهورية مصر العربية، وذلك صباح اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة بشرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، انه فى بداية اللقاء رحب المحافظ بهذة الزيارة التى تدعم اواصر الصداقة والتعاون بين مصر وسيراليون، واستعرض المحافظ أهم المشروعات والاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ والمتمثلة فى 30 مشروعاً قومياً ضخماً مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من معظمها أواخر سبتمبر القادم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ منها على سبيل المثال لا الحصر تحويل 8 محطات تموين وقود للغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء من إجمالى 13 محطة تموين بشرم الشيخ جارى الانتهاء منهم، تحويل 800 تاكسى بالمجان ضمن مبادرة وزارة البترول للعمل بالغاز الطبيعى، حصول 79 فندقا على النجمة الخضراء وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لـ 90 % من إجمالى الفنادق بشرم الشيخ، وتفعيل منظومة الطاقة الشمسية.

وأكد المحافظ أن هناك تطويراً شاملاً وتوسعة ورفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة لاستيعاب وفود المؤتمر بالاضافة لاضافة محاور وطرق جديدة وكبارى لأحداث السيولة المرورية وتوفير الوقت والتكلفة لوفود المؤتمر، بالاضافة لاعمال التجميل والإنارة والزراعات والمساحات الخضراء بجميع المدينة، وإنشاء الحديقة المركزية ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكى صديق البيئة، و6 ميادين جديدة، وإنشاء ممشى عالمى لافتا أن المدينة تتحول لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، وهناك العديد من الخطوات والإجراءات التى اتخذت لذلك منها توفير خدمة الدراجات بالكروت الممغنطة لخدمة الوفود وأهالى المدينة وتوفير خدمة النقل الذكى الأخضر بتوفير الحافلات الكهربائية واستخدام السيارات بالغاز الطبيعى والكهرباء، وتشغيل الفنادق بالطاقة الشمسية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء أنه جارى ايضاً الانتهاء من التطوير الشامل لمضمار الهجن بشرم الشيخ تم الانتهاء من المقصورة الرئيسية وغرفة كبار الزوار، وأكد المحافظ أن كل شبر على أرض مدينة شرم الشيخ يجرى العمل به وتطويره، مشيرا أن مطار شرم الشيخ تم تطويره وتوسعته لتصبح السعة 10 ملايين سائح سنويا ً بدلا من 7.5 حالياً.

وأضاف المحافظ أن شرم الشيخ يتم تأمينها بالتعاون مع كافة الجهات والاجهزة الأمنية والقوات المسلحة لافتا أن السور الأمنى بالمدينة بطول 27 كم به أربع بوابات للتحكم فى الدخول والخروج من المدينة بالإضافة للكاميرات البانورامية التى يتم متابعتها من خلال مركز رصد أمنى.

وخلال اللقاء طالب سفير سيراليون بتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ المصرية واحدى مدن سيراليون من اجل دعم اواصر الصداقة وتبادل الثقافات بين البلدين.

وأشار المحافظ إلى توقيع 15 اتفاقية تعاون وتوأمة بين العديد من الدول لتوثيق التعاون فى مجال السياحة والرياضة والثقافة والمجالات الأخرى وانة يسعد بأن تكون الاتفاقية رقم 16 مع إحدى مدن سيراليون.

وفى ختام اللقاء قام المحافظ بتسليم السفير مفتاح مدينة شرم الشيخ وهدايا تذكارية تأكيداً للود والتعاون وتم التقاط الصور التذكارية، حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام.