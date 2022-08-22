اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:36 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد معدلات تنفيذ مبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:38 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد معدلات تنفيذ مبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ مبنى مجلس المدينة
جنوب سيناء - محمد حسين

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واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولاته الميدانية اليومية لتفقد معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، رافقه خلالها اللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، كما تابع المحافظ خلال الجولة تقدم الأعمال الإنشائية معدلات ونسب التنفيذ.

وشدد المحافظ  بحسب بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء علي تكثيف العمل والانتهاء من الأعمال  في التوقيتات المحددة.

أشار المحافظ إلى أن المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وملحق به الحديقة المركزية بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك" وسيتم الانتهاء منه ضمن استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

 


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