محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس بمحافظة بورسعيد، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور، لتصبح على النحو التالي:

1- مدارس ( القناة الثانوية بنين _ رفيدة الانصارية الثانوية بنات _ 6 أكتوبر الثانوية بنات) بمجموع 232 درجة.

2- مدارس ( السادات الثانوية بنين _ على سليمان الثانوية بنين _ عبد الرحمن شكري الثانوية بنين _ الغرقة التجارية الثانوية بنات _ بورفؤاد الثانوية بنات) بمجموع 230 درجة

3- مدرسة شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة _ مدرسة أحميدان الثانوية المشتركة _ مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة بمجموع 227 .