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محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:18 م
محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام
بورسعيد - محمد عزام

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صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس بمحافظة بورسعيد، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور، لتصبح على النحو التالي: 
 
1- مدارس ( القناة الثانوية بنين _ رفيدة الانصارية الثانوية بنات _ 6 أكتوبر الثانوية بنات)  بمجموع 232 درجة. 
 
2- مدارس ( السادات الثانوية بنين _ على سليمان الثانوية بنين _ عبد الرحمن شكري الثانوية بنين _ الغرقة التجارية الثانوية بنات _ بورفؤاد الثانوية بنات)  بمجموع 230 درجة 
 
3- مدرسة شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة _ مدرسة أحميدان الثانوية المشتركة _ مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة بمجموع 227 .
 
 

 


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