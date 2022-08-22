محافظ بورسعيد: انتهاء تنفيذ محطة رفع الإسكان الاجتماعي في بورفؤاد بنسبة 95%

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة محطات رفع المياه والصرف الصحي وخطوط الطرد بمنطقة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لسرعة نهو وترفيق مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد.



وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع منطقة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد بنسبة 95%، فضلاً عن تنفيذ خط طرد لخدمة الإسكان الاجتماعي جنوب بورفؤاد بنسبة 50%.



وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل ليلاً ونهاراً، لإنهاء كافة الأعمال بمحطة الرفع وخط الطرد، بالتوازي مع أعمال توسعة محطة الصرف الصحي، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بجنوب بورفؤاد، مؤكداً أن الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وجهاز تنفيذي بورسعيد.



وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن تكلفة إنشاء محطة رفع وخط الطرد بلغت 57 مليون جنيه، ومن المتوقع نهو كافة الأعمال بنهاية العام الحالي، مؤكداً على أنه جاري نهو كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروع وتشغيله قريبا.



ولفت محافظ بورسعيد إلى استمرار إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي في مختلف الأحياء، لحل مشكلات الصرف الصحي في مختلف المناطق، وللحفاظ على المظهر الحضاري بأحياء بورسعيد .



جاء ذلك استمراراً لخطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة الإتجاهات، للارتقاء بمستوى المشروعات الخدمية التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين.

