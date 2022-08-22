محافظ الوادي الجديد يعلن بدء التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التقديم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لرؤية المحافظة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة والتنمية المحلية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ Cop27 وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.



وقال الزملوط، أن المبادرة تستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، وذلك ضمن 6 فئات هي( المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة ،المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ،المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة) .



وأضاف المحافظ أن التقديم مستمر اعتباراً من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022، على أن يتم إختيار أفضل 18 مشروع للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم وتقديم الدعم المالي والتسويقي اللازم لهذه المشروعات.







