محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 9 مشروعات بشبرا الخيمة بتكلفة 240 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الثالث على التوالي وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتاح وتفقد 9 مشروعات خدمية وتنموية جديدة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بقطاعات الشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، والموارد المائية والري، والطب البيطري، والطرق والكباري، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات والتفقدات للمشروعات الخدمية والتنموية، طبقاً للبرنامج الميداني المُعد لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس الحالي.

وأوضح "الهجان"، خلال تفقده للمشروعات أن مصر شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية، وكان للقليوبية نصيب كبير منها، مُضيفاً أن المحافظة ستشهد خلال الاحتفال بعيدها القومي هذا العام، افتتاح العديد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في كافة القطاعات الخدمية.

وبدأ "المحافظ"، بافتتاح مشروع بقطاع الشباب والرياضة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح إحلال وتجديد الملعب الخماسي الكائن بمركز شباب مساكن إسكو، والذي يقع على مساحة 1500 متر، بتكلفة 700 ألف جنيه، ويستوعب مركز شباب إسكو أكثر من 60 ألف نسمة، ويشمل ألعاب متعددة منها، كرة القدم، والكونج فو، والكاراتية، والملاكمة، والعديد من الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنية، ونشاط الكشافة.

كما افتتح "المحافظ"، مركز التكامل الحسي لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المركز، ويضم المركز تنميات حسية، حركية، سمعية، بصرية، كما يتبنى المركز العديد من الأنشطة المجتمعية، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة بلدنا أحلى، وعلم ابنك الرسم.

وفي قطاع الأبنية التعليمية توجه "الهجان"، لوضع حجر الأساس لتوسعة مدرسة مسطرد الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة، وستكون التوسعة عبارة عن 28 فصل، ويتكون المبنى من (أرضي+4أدوار)، وذلك لتخفيف تكدس الطلاب داخل الفصول، والعمل على تهيئة الجو المناسب لهم أثناء يومهم الدراسي، كما تفقد المحافظ مدرسة نجيب محفوظ المتميزة، بتكلفة 6 مليون جنيه.

وافتتح محافظ القليوبية، مدرسة بهتيم الثانوية الفنية للتمريض بالمركز الطبي المطور ببهتيم، بتكلفة 600 ألف جنيه، ليتم البدء بالعمل بها في العام الدراسي المقبل، واشتملت التجهيزات توفير معدات ومعامل وعدد من الغرف، كما تفقد المحافظ مصنع إنتاج منتجات ألبان ومشتقاتها، كجانب عملي للطلاب لتفعيل منظومة التعليم المزدوج، وأثنى على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها والتي من بينها (الجبن بجميع أنواعه، والزبدة الفلاحي، والحلويات الشرقية والمخبوزات)، وتنافس هذه المنتجات في السوق المصري وتُنتج بأعلى جودة، لتُساهم في تقليل عملية التصدير وتشجيع المنتج المحلي .

كما تفقد "الهجان"، أيضا حجرة التربية العسكرية بحضور العميد السيد عبد الصمد قائد المدرسة، وقام بتقديم شرح وافي عن أنشطة المدرسة العسكرية والتدريبات التي تتلقاها، لتعليمهم الانضباط والانتماء وحب الوطن.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق إنجازات كبيرة في عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس، وهو ما سيُساهم خلال السنوات المُقبلة في حل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس.

واستكمل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي غرب شبرا الخيمة لتتناسب مع الطابع الأثري للقصر، بتكلفة 8 مليون جنيه، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء الأرصفة، وتجميل السور أمام معهد التعاون الزراعي، وأعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر، حتى تليق بالمنظر الجمالي العام المحيط بالقصر، تمهيداً لافتتاحه، كما اشتمل التطوير على إنشاء مرسى للمراكب لاستغلاله في الرحلات النيلية، ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد افتتاحه، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع الأعمال للانتهاء من المشروع لافتتاحه ليكون مقصداً سياحياً عالمياً على أرض المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد محافظ القليوبية، أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاؤه في عام 1980م، ويُعد تطوير كوبري عرابي إنجاز حقيقي على أرض الواقع، لما يمثله من أهمية بكونه شرياناً رئيسياً لسكان شبرا الخيمة، والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر إسكندرية الزراعي، واشتملت أعمال التطوير على، رفع كفاءته من إنارة حديثة، ووضع نيوجرسي منتصف الكوبري من الجهتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة (الهاندرل) بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري، وأعمال الدهانات، وأعمال الرصف، وإصلاح وتغيير الفواصل الرئيسية المتهالكة بمنتصف الكوبري .

وصرح "الهجان"، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير كوبري عرابي بالكامل، تمهيداً لافتتاحه في الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن حرص المحافظة على رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.

وعلى صعيد آخر في قطاع الطب البيطري تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

واختتم "محافظ القليوبية"، جولته بقطاع الموارد المائية والري، حيث تفقد أعمال تأهيل وتطوير ترعة الشرقاوية وإحلال وتجديد كوبري منطي، بتكلفة 145 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتفقد البدء فى أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، بالإضافة إلى تدبيش جانبي الترعة بجوار الكوبري، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سُبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة مشروع تغطية الترعة البولاقية، بتكلفة 11 مليون جنيه، وذلك بطول 545 متر، وسيتم تغطية 330 متر من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 11 مليون جنيه، حيث سيتم تغطية مسافة 215 متر عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، مع استغلال المكان في إنشاء حديقة ومنتزة للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه للاستفادة منه وتجميله .

ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت تطويرا في ملف النظافة خلال الفترة الماضية حيث تم تشغيل المحطة الوسيطة بالقطاوي لخدمة مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه بطاقة استيعابية 2000 طن/يوم.

- يتم متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بكافة أنحاء المحافظة وخاصة مدينة شبرا الخيمة والمحاور الرئيسية بها مثل (محور الفريق العصار، شارع أحمد عرابي، محور 135 وغيره) للعمل على رفع المخلفات بصفة مستمرة، والحفاظ على نظافة الشوارع، والتأكيد على رفع تراكمات الأتربة من جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنشاء 2 حديقة بمحور العصار وإعادة تركيب ودهان البلدورات.

- قامت وزارة البيئة بدعم المحافظة بـ6 عربات 52 م3، و3 لودر مفصلي 3م3 لخدمة منظومة النظافة بمدن كفر شكر وطوخ و القناطر الخيرية وتم التسليم للمحافظة بحضور وزيرة البيئة بتاريخ 3/6/2020 .

- تم التنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لدعم المنظومة من خلال قرض ممول من البنك الدولي لغلق مدفن أبو زعبل وتشغيل مدفن العاشر من رمضان وتجهيز البنية الخاصة به وإعداد دراسة فنية بشأن تطوير منطقة العكرشة بقيمة حوالي 108 ملايين دولار.

- تم التنسيق مع بنك فيصل الإسلامي لدعم المحافظة وتم بالفعل دعم المحافظة بـ2 سيارة نقل مخلفات سعة 50 طن بتكلفة قدرها 7 مليون جنيه مساهمة من البنك.

- تم رفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة ومدخل المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها

- دعم منظومة النظافة من خلال تجربة صناديق للقمامة وتعتبر هذه المنظومة حديثة من نوعها حيث تم توريد صندوق صديق للبيئة ذو غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس لمنع النباشين من العبث فيه، وقد تقرر تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق، وتم التوجيه بتعميم التجربة على جميع المراكز والمدن والأحياء اعتبارا من الخطة الاستثمارية القادمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل.

- اتخذت المحافظة الإجراءات حيال شراء قطعة أرض أملاك خاصة بمساحة 9.6 فدان بقرية مرصفا مركز بنها لإنشاء مصنع تدوير أو محطة وسيطة عليها وجاري استكمال الإجراءات مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإنشاء مصنع تدوير لخدمة مركز ومدينة بنها والمراكز المجاورة، بالإضافة إلى أنه جاري تأهيل الموقع من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- تم شراء من وزارة الأوقاف قطعة أرض بمساحة حوالي 4.5 فدان بالقناطر الخيرية لإقامة محطة وسيطة أيضاً خلال العام المالي الحالي، وتم إدراج مبلغ 20 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

- تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل وانشاء المحطة الوسيطة بالخانكة على مساحة تقارب 3.5 فدان.

- دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 5 لودر زاحف حمولة 2 متر بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه لمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاءت الافتتاحات بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد وليد سمير سلام نائب المستشار العسكري بالمحافظة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري.