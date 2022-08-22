محافظ الشرقية يعلن انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة ، وذلك إستعداداً لإستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP27 ) ولتحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاه حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم مع مديري مديريات ( التربية والتعليم – الصحة – قطاعات كهرباء الشرقية – الطب البيطري – الري – المصرية للإتصالات – الزراعة – شركة كياة الشرب والصرف الصحي - المجلس القومي للمرأة – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة – الإستثمار – وحدة حياة كريمة ) في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.



أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من المبادرة تحقيق اهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة علي ارض الواقع، وكذلك التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.



ناشد المحافظ كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء بالتقدم للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ولتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.



وخلال الاجتماع كلف المحافظ الحضور بإعداد ورقة عمل عن دور كل قطاع ومجهوداته في تحسين جودة الهواء وتقليل الإنبعاثات الضارة والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة تقدم بإسم المحافظة في مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمقرر إستضافته في الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.



ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم مشروعات كبيرة الحجم، - مشروعات متوسطة - مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.



أضافت نائبة المحافظ أنه سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة ، لينتهي التقدم بالمشروعات 7 سبتمبر القادم ، ، مشيرة الي ان اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار المحافظ رقم 11960 لسنة 2022 سوف تقوم بدراسة المشروعات المقدمة التي حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لإختيار المشروعات المؤهلة على مستوي المحافظة (مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست) ،وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية لإجراء المنافسة بين المحافظات لإختيار 18 مشروع يتم تقديمهم خلال مؤتمر المناخ (COP 27 ) الذى ستستضيفه مصر في نوفمبر 2022.



أوضحت نائبة المحافظ أن المعايير التي تستهدفها المبادرة تتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والحفاظ علي الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه لافته إلى إن معايير تقييم المشروعات المقدمة تتوقف علي قابلية المشروع للتطبيق من حيث التأثير المتوقع علي المجتمع المحلي والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة واستخدام مكون تكنولوجي في التطبيق.



يذكر أن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية جاءت تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبرئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة.

