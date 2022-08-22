محافظ الإسكندرية: تدريب 100 فرد على المنظومة القومية لإدارة الأزمات

الإسكندرية جاكلين منير

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاستعدادات لإطلاق فعاليات التدريب على المنظومة القومية لإدارة الأزمات والذي يتم ينظمه مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة. ويتضمن تدريب 100 فرد من العاملين بالمحافظة والأحياء والجهات التابعة على المنظومة القومية لإدارة الأزمات.

جاء ذلك بحضور واللواء حمدي حلمي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء الدكتور خالد عوض تاج الدين نائب رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث

رحب المحافظ بجميع الحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية ورئاسة مجلس الوزراء لإقامة هذه التدريب المميز الذي يهدف إلى ثقل مهارات العاملين بالمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة مما سيكون له مردود جيداً في رفع كفاءة العاملين في مجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة وذلك في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.