محافظ أسوان يؤكد الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية

شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بترشيد الإستهلاك فى الكهرباء داخل المنشآت الحكومية، وفى الشوارع والميادين الرئيسية، على أن تقوم اللجان المشتركة، والمشكلة على مستوى كل وحدة محلية بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة داخل كل مركز ومدينة للتأكد من تنفيذ التوجيهات المتعلقة بترشيد إستهلاك الكهرباء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة للإلتزام بها.

يأتى ذلك من أجل الترشيد الجيد لإستهلاك الكهرباء تنفيذاً للتعليمات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين الأخير وذلك ضمن حزمة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بإنارة عمود، وفصل آخر داخل الشوارع الرئيسية سواء كانت إتجاه واحد أو إتجاهين، مع الإلتزام بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، علاوة على تخفيضها داخل المنشآت، مع حصر الأعمدة فى نطاق كل قرية ومدينة ومركز وعدد المضاء أو المفصول منها، فضلاً عن فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بإستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات.

وكلف عطية، المسئولين بكافة الجهات المعنية بضرورة تعميم إستخدام لمبات الليد للإنارة بالمبانى الحكومية، وإستبدالها بلمبات الصوديوم فى إنارة الشوارع، ومراعاة ذلك فى مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة، بالإضافة إلى العمل على شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة والأقل فى إستهلاك للطاقة، مع القيام بضبط حرارة المكيفات على 25 درجة وغلقها، وغلق الأبواب فى حالة تشغيل التكييف، وهو الذى يتطلب عمل صيانة دورية لها لضمان آداء أفضل والمحافظة عليها.

وشدد المحافظ، على مراجعة الإجراءات والإشتراطات اللازمة لقواعد السلامة المهنية والحماية المدنية سواء بتوافر الأجهزة والمعدات التى تتماشى مع مراحل تطبيق الكود المصرى، بجانب وضع خطط للإخلاء داخل كافة المبانى العامة والخاصة، بالإضافة إلى مراجعة الشوارع والطرق المؤدية إليها.

فى سياق أخر قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة فى سياق التغلب على التحديات البيئية والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام، تواصل الأجهزة المختصة لأعمالها المتعلقة بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل نطاق المحافظة والتى تقام فعالياتها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه تم منذ الأمس 21 أغسطس بدء تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين أو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على المنصة تحت هذا الرابط ( http://www.sgg.eg )، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 سبتمبر 2022، وقد تم رفع فيديو تعريفى لشرح كيفية التقدم للمشروعات من قبل المختصين على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك "، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

ومن جانبها عرضت أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة محاور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بإعتبارها مبادرة رئاسية تؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات فى إطار استعداد مصر لإستضافة مؤتمر المناخ العالمى ( كوب 27 ).

وأشارت إلى أن المسابقة تتيح المشاركة فى 6 مجالات وهى تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح حيث سيتم إختيار 18 مشروعا فائزاً على مستوى الجمهورية للحصول على تمويل دولى.