محافظ أسوان: طرح أكبر محطة لوجستيات نهرية للاستثمار

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن طرح أكبر محطة لوجستيات نهرية بطول 700 متر للاستثمار تضم ميناء لنقل بلوكات الجرانيت والرخام بجوار كوبرى أسوان الملجم ، وأيضاً محطة تزويد السفن بالوقود ، وهو الذى يتزامن مع دعم مشروع مدينة الجرانيت والرخام بالعلاقى ، توازياً مع إقامة رصيف تجارى بميناء برنيس على البحر الأحمر لتصدير منتجاتها للخارج.

وأكد عطية، على التعاون البناء مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير فى تطوير منظومة النقل النهرى ووضع خطة إستراتيجية ومستقبلية لتعظيم القيمة الإقتصادية المضافة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تذخر بها محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستغلال المزايا النسبية والعمل على إطلاق حزمة من المشروعات الإستثمارية فى مجال النقل النهرى واللوجستيات.

وأشار إلى أن النقل النهرى لبلوكات الجرانيت والرخام سيحد من تهالك الطرق الصحراوية والزراعية بسبب الإعتماد على النقل الثقيل بأوزان تفوق الحمولات المقررة للطرق والكبارى.

وتابع محافظ أسوان، بأن إنهاء مشروع الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها سيساهم فى تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية ، مشيداً بالدور الحيوى للهيئة العامة للنقل النهرى ، وخاصة أنها قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الإختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للحد من مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية ، ولاسيما فى مناطق الكوبانية والشيخ فضل والأعقاب وكوم أمبو وأبو شهاب ، وسلوا وإدفو .