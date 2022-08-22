محافظة الإسكندرية: شاطئ ذوي الهمم يستقبل اليوم 178 فرد من أبناء الصعيد

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء/ جمال رشاد، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا من ذوي الهمم على الشواطئ وأعضاء الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لأبنائها من ذوي الهمم، وتقديم جميع الخدمات، وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف المحافظ أن شواطئ ذوي الهمم بالمحافظة اسقبلت اليوم 178 فردا من أبنائنا من ضعاف البصر و المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة القادمين من محافظات الصعيد بالإضافة إلى ذويهم ومرافقيهم ، مؤكداً حرص جميع أجهزة المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والدعم لأبنائنا كي يستمتعوا بالنزول للبحر دون مساعدة ذويهم وبأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين، كما رحب بزوار الإسكندرية من جميع محافظات الجمهورية مؤكدا أن الشواطئ على استعداد تام لاستقبالهم.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على تكليفات المحافظ فإن جميع شواطئ الإسكندرية بالإضافة إلى شاطئ ذوي الهمم على استعداد تام لاستقبال كافة الجمعيات الخيرية والجمعيات المخصصة لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم بالمجان، وكذا الأطفال بلا مأوي للاستمتاع بالشواطئ وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد ، مشيراً إلى أن شاطئ ذوي الهمم استقبل اليوم 103 أفراد من ضعاف البصر وذويهم القادمين من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بالإضافة إلى 30 فردا من رابطة شباب أهل التحدي و 45 فردا من نادى متحدي الاعاقة بالفيوم .



الاطفال المكفوفين بالبحر



الشاطئ يستقبل ذوى الهمم



شاطئ المكفوفين



شاطئ ذوى الهمم



فرحة الاطفال المكفوفين