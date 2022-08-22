محافظة أسوان تعلن إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومى

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، عن أنه تم إطلاق الدورة الثانية لجائزة أسوان للتميز الحكومى في 20 أغسطس الجارى لجميع الجوائز المؤسسة منها والفردى حيث يتم تلقى طلبات الترشيح وتسليمها للمكتب الفني بديوان عام المحافظة لدى منسق الجائزة ، على أن يغلق باب الترشح للجائزة في 20 سبتمبر القادم ، ليعقب ذلك مرحلة التقييم في شهر أكتوبر 2022 .

وذكرت المحافظة، فى بيان لها، أنه يتم منح الفائزين جوائز عينية عبارة عن شهادات تقدير ، وأيضاً جوائز مالية وفقاً لكل فئة .

والجائزة تتضمن 7 فئات .. أولاً : جوائز التميز المؤسسى والتى تتمثل في الآتى :

1- جائزة الجهة الرائدة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات ( مركز / مدينة / قرية ) .

2- جائزة الفئات المتخصصة ( تمكين المرأة / ذوى الهمم / كبار السن ) .

3- جائزة الوحدة المتميزة ( المراكز التكنولوجية ) .

4- جائزة المواقع الإلكترونية والتطبيقات .

5- جائزة الإبتكار والإبداع المؤسسى .



ثانياً : جوائز التميز الفردى والتي تتمثل في الآتى :

1- جائزة القيادات المتميزة .

2- جائزة أفضل موظف حكومي ، وأفضل موظفة حكومية ، وأفضل فريق عمل حكومي .



ويأتي ذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والتي تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ، وإيماناً بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى بما يتواكب مع خطة الدولة في هذا الشأن للإرتقاء بمصرنا الحبيبة ، وفى إطار حرص المحافظة على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسى عن طريق " جائزة أسوان للتميز الحكومى " وذلك لمواكبة التطورات ، وتنمية القدرات البشرية مما يشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء ، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ، والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وإزدهار ودعماً للتنافسية المؤسسية ، والعمل بروح الفريق تأتى فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومى ليس فقط على مستوى الأفراد ، بل أيضاً على مستوى المؤسسات .

