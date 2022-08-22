متحدث الرياضة يشكر الشركة المتحدة على برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب

أشاد محمد فوزى المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة ببرنامج "كابيتانو مصر"، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعد أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم فى مصر، مضيفا يجب أن نشكر الشركة المتحدة عليه لأنها سيساعد فى استغلال المواهب فى كل أرجاء الجمهورية، مستشهدا بمقولة الرئيس السيسى "محتاجين ألف لاعب محترف زى محمد صلاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، إن الدولة المصرية تهتم الان بالمواهب المصرية كثيرا مشيرا إلى أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكترونى، ويمكن لأى شخص لالتحاق بهذا البرنامج، أو الالتحاق بالبرنامج فى كل محافظة.

وأكد أن البرنامج يستهدف الشباب من مواليد 2008، ستبدأ الاختبارات الأسبوع المقبل فى محافظة الإسماعيلية يومى 28 و29 أغسطس من الساعة 8 صباحا.

ويستهدف برنامج "كابيتانو مصر" اكتشاف المواهب التواجد فى كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.