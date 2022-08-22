ماذا تعرف عن عملية اندماج العمود الفقرى؟.. ضم فقرتين لتخفيف آلام الظهر

كتب حسام الشقويرى

اندماج العمود الفقرى هو عملية جراحية لضم فقرتين أو أكثر في هيكل واحد، والهدف هو وقف الحركة بين العظمتين ومنع آلام الظهر، وبمجرد اندماجها، فإنها لم تعد تتحرك كالمعتاد، وهذا يمنعك من شد الأعصاب والأربطة والعضلات القريبة التي قد تسبب لك الشعور بالألم، حسبما نشر موقع webmd.

لماذا تحتاج عملية اندماج العمود الفقرى؟

إذا لم تساعد الأدوية والعلاج الطبيعي والعلاجات الأخرى (مثل حقن الستيرويد) في تخفيف آلام ظهرك، فقد تكون الجراحة خيارًا، وعادةً ما يوصي بها الأطباء فقط إذا كانوا يعرفون بالضبط سبب المشكلة، وقد يساعد دمج العمود الفقري على الشعور بالتحسن إذا كان سبب ألم الظهر هو:

-كسر (كسر في العمود الفقري)

-الجنف - ينحني العمود الفقري بشكل غير طبيعي إلى جانب واحد

-تضيق العمود الفقري (تضيق القناة الشوكية)

-أورام أو عدوى في العمود الفقري

كيف تستعد لعملية اندماج العمود الفقرى ؟

في الأسبوع السابق للجراحة ، قد تخضع لبعض اختبارات الدم والأشعة السينية للعمود الفقري.

كيف يتم إجراء الجراحة؟

بعد إجراء الشق فى منطقة الظهر، يقوم الطبيب بتحريك العضلات والهياكل إلى الجانب لرؤية العمود الفقرى، و تتم إزالة المفصل أو المفاصل بين الاجزاء التالفة أو المؤلمة، ويمكنهم استخدام مسامير أو قطع من العظام (تسمى طعمًا) من جزء آخر من جسمك لتوصيل تلك الاجزاء ومنعها من الحركة، و عادة ما يتم أخذ طعم العظام الذي يأتي من جسمك من الورك أو الحوض، و يسمى عظام شخص آخر "طعم متبرع" ، و يضع بعض الأطباء مادة تسمى بروتين العظام المُشكل في العمود الفقري بدلاً من ذلك، و يساعد على تحفيز نمو العظام.

هل يمكن أن تكون هناك مضاعفات؟

تأتي كل عملية جراحية مصحوبة بنوع من المخاطرمنها :

نزيف، جلطات الدم، عدوى، ألم، وتشمل المشاكل المحتملة الأخرى إصابة العصب و تنميل ووخز في الساق، و قد تفقد الحركة ، بالاضافة الى مضاعفات التطعيم العظمي للمتبرع مثل العدوى أو رفض الأنسجة، ويمكنك المساعدة في منع بعض هذه المشكلات من خلال مراقبة العلامات التحذيرية للعدوى.