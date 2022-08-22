اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يخصص يوما لبحث الحلول الممكنة 17 نوفمبر.. التفاصيل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:00 ص
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يخصص يوما لبحث الحلول الممكنة 17 نوفمبر.. التفاصيل التغيرات المناخية
كتبت ـ منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من ضمن الموضوعات التى أدرجت على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عدد من فعاليات وجلسات للمؤتمر، حددت يوما للحلول الممكنة 17 نوفمبر.
 
سيجمع هذا اليوم بين ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين، بهدف تبادل خبراتهم وأفكارهم؛ بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما سيتضمن مناقشة الحلول الممكنة ، لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ،  مثل تخضير الميزانيات الوطنية، أو المدن المستدامة، والعمل متعدد المستويات والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية،  مثل إدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمباني الخضراء.
 
ويناقش أيضا ضمن فعاليات هذا اليوم المزيد من الحلول المحددة المنبثقة عن القطاع الخاص والشركات الناشئة ، التي تجلب الإبداع والابتكار في الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ، و المباني الخضراء والبنية التحتية المرنة.
 
 
 

البيئة

مؤتمر المناخ

الحلول المبتكرة

حلول التكيف مع المناخ



الموضوعات المتعلقة

جحيم التغير المناخى يعصف بالكرة الأرضية.. جوتيريش: نصف البشرية معرضون لخطر الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.. الصين تحذر من فيضانات الأحواض الرئيسية للأنهار.. 478 شخصا حصيلة وفيات باكستان والحرائق مستمرة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:00 ص

الجفاف وانعدام مياه شرب يضربان أكثر من 100 بلدية بفرنسا بسبب التغير المناخى

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:01 م

البيئة: ورش توعية بالتغيرات المناخية.. وإعادة التدوير للمخلفات تجوب المحافظات

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:52 م

نائب وزير الإسكان يستعرض دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مواجهة التغير المناخى

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة