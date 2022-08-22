مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يخصص يوما لبحث الحلول الممكنة 17 نوفمبر.. التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

من ضمن الموضوعات التى أدرجت على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عدد من فعاليات وجلسات للمؤتمر، حددت يوما للحلول الممكنة 17 نوفمبر.

سيجمع هذا اليوم بين ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين، بهدف تبادل خبراتهم وأفكارهم؛ بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما سيتضمن مناقشة الحلول الممكنة ، لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، مثل تخضير الميزانيات الوطنية، أو المدن المستدامة، والعمل متعدد المستويات والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية، مثل إدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمباني الخضراء.

ويناقش أيضا ضمن فعاليات هذا اليوم المزيد من الحلول المحددة المنبثقة عن القطاع الخاص والشركات الناشئة ، التي تجلب الإبداع والابتكار في الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ، و المباني الخضراء والبنية التحتية المرنة.