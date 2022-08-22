لص المشغولات الذهبية في النزهة: "أسرق لشراء المخدرات"

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بسرقة المساكن فى دائرة قسم النزهة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، حيث كشف أنه يقوم باستهداف الشقق السكنية الخالية من أصحابها، ويدخل الشقق عن طريق كسر الباب، والدخول إلى الشقة والاستيلاء على محتوياتها من مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية.

واضاف المتهم أنه يقوم ببيع هذه المسروقات لعملائه، بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، لينفقها على شراء المواد المخدرة كونه مدمنا، " باسرق عشان اشترى المخدرات".

وكانت نيابة النزهه، أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المشغولات الذهبية من داخل المساكن، حيث تم ضبطه عقب سرقته منزل سيدة مقيمة خارج البلاد.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهه، بلاغا من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بأنها كانت متواجدة خارج البلاد وفور عودتها إكتشفت سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية – متعلقات شخصية) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظراً لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالى من السكان، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.