لأول مرة إجراء عمليات المفاصل لمرضى الهيموفيليا بالمجمع الطبي في طنطا

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية نجاح مستشفى المجمع الطبى بطنطا فى إجراء استبدال مفصل صناعى كامل لأول مريض هيموفيليا ولأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضحت الدكتور علا البنهاوى مديرة المستشفى أن قسم العظام بالمستشفى يجرى ما يقرب من 350 عملية لمرضى العظام شهريا.

بالإضافة إلى عمليات المفاصل والمناظير بواقع 30 عملية شهريا ضمن البرنامج الرئاسى للقضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية الحرجة والعاجلة.

وأجريت الجراحة تحت رئاسة الدكتور بلال عبد الرافع رئيس قسم العظام والدكتور تامر مدكور استشارى جراحة العظام والدكتور تيسير محمود استشارى التخدير بجامعة طنطا والدكتور تامر البديوى استشارى أمراض الدم.

وأشاد مدير الفرع بدور الفرق الطبية والتمريضية فى التنسيق لنجاح الجراحة والمتابعة الطبية المستمرة بعد انتهاء العملية.

يذكر أن مستشفى المجمع الطبى نجحت فى إدخال عمليات مفاصل الكتف خلال النصف الأول من العام، ويأتى هذا فى إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية ورفع مستوى الخدمات العلاجية والجراحية المقدمة لجمهور الهيئة من المواطنين.