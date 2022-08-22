كيف يؤثر انخفاض السكر في الدم على جسمك؟

كتبت إيناس البنا

يعد انخفاض سكر الدم حالة صحية إذا لم يتم علاجها، فقد تتحول إلى الوفاة، ويعد انخفاض نسبة السكر في الدم ، يحدث نقص سكر الدم عندما ينخفض ​​تركيز السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

بالنسبة للفرد السليم، يجب أن يتراوح معدل السكر في الدم بين 60 إلى 140 مجم / ديسيلتر، أي شيء أقل من ذلك يعتبر من انخفاض نسبة السكر في الدم.

تحتاج خلايا جسم الإنسان إلى طاقة لتعمل والتي تأتي أو سكر أو جلوكوز، لذلك، عندما ينخفض ​​مستوى السكر، فقد يتسبب ذلك في بعض المشاكل الخطيرة لأن جسمك لن يمتلك القدر المطلوب من الطاقة ليعمل.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم أيضًا عندما ينتج الجسم الكثير من الأنسولين، قد تكون الأدوية سببًا آخر لانخفاض مستويات السكر في الدم، عندما تتناول الكثير من الأدوية لخفض مستوى السكر في الدم ، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى نقص السكر في الدم.

ومع ذلك ، مثل ارتفاع السكر في الدم، فإن نقص السكر في الدم له تأثيرات أيضًا ويمكن أن تكون هذه التأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى. هنا ، ألقِ نظرة على تأثيرات نقص السكر في الدم على الجسم.

التأثيرات قصيرة المدى:

نوبة قلبية

نزيف المخ

ضعف الوظيفة الإدراكية للفرد

التأثيرات طويلة المدى :

مرض كلوي

تلف العصب

امراض العين

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لنقص السكر في الدم تأثير على أعضاء وأنظمة الجسم المختلفة، وفقا لموقع " timesnownews"

الغدد الصماء وجهاز الدورة الدموية:



عندما تعاني من نقص السكر في الدم، فإنها تميل إلى إتلاف الأعصاب التي تنقل المعلومات الهامة والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الغدد الصماء والدورة الدموية.

الجهاز العصبي المركزي:



سكر الدم أو الجلوكوز هو المصدر الأساسي للطاقة للجهاز العصبي المركزي، عندما ينخفض ​​هذا المستوى، فإنه يستجيب لهذا الانخفاض عن طريق تفعيل الإجراءات التنظيمية المختلفة.

الجهاز الهضمي:



عندما يميل السكر في الدم إلى الانخفاض إلى ما دون مستوى معين، يمكن أن يسبب خزل المعدة مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.