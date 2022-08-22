كندا: نبحث الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعى المسال لأوروبا

كتب أحمد عرفة

أعلنت كندا، أنها تبحث الجدوى الاقتصادية لصادرات مباشرة للغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف جهاز الأمن الفدرالى الروسى، اليوم الاثنين، عن أن مواطنة تحمل الجنسية الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل الصحفية "داريا دوجين"، ابنة الفيلسوف والسياسى الروسى ألكسندر دوجين، جراء انفجار عبوة ناسفة فى العاصمة موسكو.

وأفاد جهاز الأمن ـ حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن المواطنة الأوكرانية منفذة الجريمة تدعى ناتاليا فوفك، وصلت إلى روسيا فى 23 يوليو الماضى، مع ابنتها "شابان صوفيا" وهى من مواليد 2010.. مشيرا إلى فرار المتهمة الأوكرانية إلى إستونيا فور تنفيذ جريمتها.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالى الروسي: أنه من أجل تنظيم جريمة قتل الصحفية دوجين والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة فى الوحدة السكنية التى تعيش فيها دوجين بالعاصمة موسكو، متهما فى الوقت نفسه الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء هذه الجريمة.