كل ما تريد معرفته عن كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف

بني سويف هاني فتحى

يحلم العديد من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبي الالتحاق بكلية التربية الرياضية لما لها من مستقبل سواء فى مجال التدريس أو التدريب أو الإدارة.

ودون الكثير من الطلاب والطالبات من أبناء محافظة بنى سويف والمحافظات المجاورة على موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالى، كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف للالتحاق بها.

تأسست كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف سنة 2006 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2006، وتقع كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف داخل مجمع جامعة بنى سويف شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة .

الوصول إلى الكلية

وتقع كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف داخل مجمع شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة ، حيث يمكن الوصول اليها مباشرة من الطريق الصحراوى الشرقى للقادمين من محافظات الصعيد والقاهرة ، عقب الدخول الى بوابة محافظة بنى سويف من الطريق الصحراوى الشرقى ، كما يمكن الوصول اليها مباشرة من طريق الزعفرانة بنى سويف .

كما يستطيع القادمون من محافظة الفيوم والجيزة ومناطق الهرم وأكتوبر، اختيار وصلة طريق دمو من الطريق الصحراوى الغربى واستقلال محور عدلى منصور مباشرة الى الكلية .

كما تقع المواصلات العامة التى تنقل المواطنين الى منطقة مجمع شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة ، داخل موقع محى الدين بمدينة بنى سويف .

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أكد أن كلية التربية الرياضية تعد احد اهم الكليات الموجودة بجامعة بنى سويف ، مشيراً الى ان من شروط الالتحاق بالكلية النجاح فى اختبارات القدرات .

الكلية بها 11 قسماً

وقال الدكتور منصور حسن، إن الكلية تحتوى على 11 قسما وهي أقسام الإدارة، التدريب والتدريس، الإدارة الرياضية والترويح، المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، علوم الصحة الرياضية، التدريب الرياضي وعلوم الحركة، ألعاب القوي، العلوم النفسية والتربوية الإجتماعية الرياضية، الرياضية المائية، التمرينات والجمباز والتعبير الحركي، المنازلات والرياضات الفردية، الرياضات الجماعية وألعاب المضرب.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أنه يمنح مجلس جامعة بني سويف بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية درجة البكالوريوس في التربية الرياضية.

شروط الالتحاق

وقال الدكتور منصور حسن انه من شروط الالتحاق بالكلية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن ينجح في الاختبارات التي يقرها مجلس الكلية والتي تثبت مدى لياقة الطالب البدنية ومهاراته الرياضية واعتدال قامته ونضح شخصيته ،وأن يقر القومسيون الطبي لياقة الطالب.

مدة الدراسة

وأكد الدكتور منصور حسن ان مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس التربية الرياضية أربع سنوات جامعية "8 فصول دراسية"، مشيراً الى انه يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة نظام التدريب الميداني للطلاب في حدود جدول خطة الدراسة.

الاختبارات الطبية

من جانبها اعلنت كلية التربية الرياضية انه على الطلاب والطالبات المقبولين فى الكلية التوجه الى مستشفى الاورام الجامعى الدور الثالث علوى ، وذلك لمراجعة الاستمارة و اوراق الطالب و الطالبة، وبعدها تسجيل بياناتهم على البرنامج الجامعة الخاص بتحليل المخدرات و دفع رسوم فورى وهى 175 جنيها .

واضاف الكلية انه على الطلاب الالتزام التام بارتداء الكمامة ، احضار عدد 2صوره بطاقة الرقم القومى او 2 صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية ، مبلغ الكشف الطبى 375 جنيها مصريا ( 200 جنيها رسوم المستشفى - 175 جنيها رسوم تحليل المخدرات ).