عماد الدين حسين: ثقافة التوك توك سبب العنف.. والأعلى صوتا هم الأكثر تأثيرا

كتب محمد أحمد طنطاوى

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، أن السوشيال ميديا صارت متهما أساسيا في العنف، مؤكدًا أن خطاب الكراهية أكثر ما يدفع نحو العنف، وثقافة التوك توك منتشرة في الشارع المصري ووصلت إلى الإعلام والجامعة، وجعلت الأعلى صوتا والغوغاء هم الأكثر تأثيرا، لافتا إلى أن تضخيم بعض الجرائم أحد مشكلات الإعلام، نتيجة فكرة التريند وأعداد المشاهدات.

وأشار عماد حسين خلال خلال افتتاح منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية، إلى أن أحد أسباب العنف الديني في المنطقة السياسات الإسرائيلية، ومنطق الغرب الذي يساندها دون دون أدنى مراعاة للقيم الإنسانية.

ويناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.