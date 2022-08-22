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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:34 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "الهيكل" المزعوم

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

 

 


المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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قوات الاحتلال



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