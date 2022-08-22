اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:00 ص
طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية،  معتدل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع الجارى.. فيديو

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:11 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 21/8/2022 فى مصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 12:39 م

حالة الطقس اليوم السبت 20/8/2022 فى مصر

السبت، 20 أغسطس 2022 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. سر غضب فريدة سيف النصر من السوشيال ميديا.. متابعة لطقس غد بعد توقع أجواء شديدة الحرارة.. ورسالة ضياء السيد لـ كارلوس كيروش.. وحديث أنشيلوتى عن بدائل عقب رحيل كاسيميرو الأبرز رياضيا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة